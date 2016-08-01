واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به توقف بیمارستان سازی خارجی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می شود خارجی ها برای ساخت بیمارستان در ایران عقب نشینی کرده اند، اظهار داشت: ساخت بیمارستان بسیار پرهزینه است و از همین رو این قبیل پروژه ها زمان بر بوده ولی در عین حال روند رو به رشد خود را طی می کند.

وی با اعلام اینکه ساخت بیمارستان در ایران با سرمایه خارجی ها هنوز به سطح مطلوبی نرسیده است، اظهار امیدواری کرد به زودی این مذاکرات و توافقات وارد فاز عملیاتی شود.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: مذاکرات برای ساخت بیمارستان در ایران با سرمایه خارجی ها به خوبی پیش می رود و برای پروژه ها نیز جایگزین داریم.

حریرچی در ادامه به موضوع بیماران دیالیزی در خوزستان اشاره کرد و افزود: ۱۶۰۰ بیمار دیالیزی در خوزستان داریم که هر کدام در هفته قریب به ۳ دفعه دیالیز می شوند و همواره درصدی از مرگ و میر در بین این قبیل بیماران وجود دارد.

وی در مورد توزیع خدمات بهداشتی، درمانی در استان ها اظهار داشت: در این حوزه حرکت به سمت عدالت بوده ولی هنوز به میزان کامل و مطلوبی برنامه ها حاصل نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه توزیع خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان ها بر اساس تراکمی است که صورت می گیرد، اظهار داشت: اطراف تهران یکی از محروم ترین نقاط کشور در دسترسی به مراکز درمانی است.

حریرچی با تاکید بر اجرای نظام سطح بندی اضافه کرد: اجرای نظام سطح بندی و اجرا همواره در دستور کار دولت های قبلی بوده است.

وی در ادامه به موضوع تصادفات به عنوان عامل سوم و بعضا دوم مرگ و میر در کشور اشاره کرد و گفت: ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه های تصادفات می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به پلمب برخی بیمارستان ها تاکید کرد: پلمب بیمارستان یک دفعه اتفاق نمی افتد بلکه بر اساس نظارت های متعدد و بعد از رسیدگی قضایی، حکم برای پلمب بیمارستان های متخلف صادر می شود.

حریرچی به موضوع اعتماد جامعه پزشکی و مردم اشاره کرد و افزود: جامعه پزشکی جزو دو الی سه گروه اول مرجع است که مورد اعتماد مردم قرار گرفته و این نظرخواهی خارج از مجموعه وزارت بهداشت انجام شده و کاملا مستند است.

وی ادامه داد: اعتماد مردم به جامعه پزشکی و تفاهم مشترک بین مردم، بیماران و جامعه پزشکی جزو سرمایه های اصلی نظام سلامت است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه ۲۵ الی ۷۵ درصد از کسانی که در اروپا به مطب ها مراجعه می کنند بدون هیچ اقدام درمانی بهبود پیدا می کنند، تاکید کرد: این وضعیت ناشی از اعتماد متقابل بین مردم و جامعه پزشکی است.