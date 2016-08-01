به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پنج کارگاه تخصصی به همراه پنج میزگرد با موضوع اسباب‌بازی، سرگرمی و طراحی و توسعه‌ این صنعت، از جمله برنامه‌هایی است که به همراه سمیناری یک‌روزه، هم‌زمان با دومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی از ۱۸ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

جایگاه لگوی آموزشی در روش‌های نوین تدریس، ارتباط اسباب‌بازی با نظام رسمی آموزش در جهان، ایده تا نمونه‌سازی، ساخت و توسعه‌ سرگرمی‌های سازنده و خلاق و ساخت مدل‌های قابل پرواز، عنوان‌های پنج کارگاهی هستند که در روزهای دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی با شرکت استادان این حوزه برگزار می‌شود.

بر همین اساس، حضور در این کارگاه پس از ثبت‌نام در محل جشنواره، برای عموم آزاد است.

اما کارشناسان حوزه‌های مختلف کودک و نوجوان و سرگرمی و اسباب‌بازی نیز طی پنج میزگرد تخصصی، مسایل مهم این صنعت را به بحث می‌گذارند که اسباب‌بازی و اقتصاد از جمله‌ی این نشست‌هاست.

در همین حال، نقش اسباب‌بازی در ترویج و توسعه‌ی آموزش، نقش سازنده‌ی اسباب‌بازی در توسعه‌ فرهنگ، تمدن و ارزش‌ها، همچنین تعریف شاخصه‌های دانش‌بنیانی و مطالعات دوران کودکی و طراحی برای کودکان، موضوع محوری میزگردهای دیگر این جشنواره هستند.

میزگردها و کارگاه‌های دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی هر روز در نوبت عصر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران برپا می‌شوند.

این جشنواره با حضور سازندگان و طراحان، تولیدکنندگان و واردکنندگان صنعت اسباب‌بازی، از ۱۸ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

بخش نمایشگاهی، بخش علمی شامل نشست‌ها و کارگاه و برنامه‌هایی چون رونمایی از سامانه‌ی ثبت الکترونیکی، از جمله قمست‌های مهم این جشنواره هستند.