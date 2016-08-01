۶۰ سازمان مردم نهاد در دشتی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در آئین گشایش خانه هنر نگین دشتی اظهار داشت: در چند سال اخیر با حمایت های صورت گرفته و رفع موانع و مشکلات این سازمانها شاهد افزایش آنها در سطح شهرستان هستیم.

وی افزود: سازمان‌های ثبت شده در بخش‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند و همواره دولت نیز حمایت ویژه از تشکل‌های غیر دولتی در سطح کشور دارد.

حسینی اضافه کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آن از موضوعات با اهمیت است که برای حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده ها و متولیان امر اجتماعی و ذیربط در حل آسیب های اجتماعی است.

وی بیان کرد: جایگاه سمن‌ها در شناخت مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، این تشکل‌های مردمی می‌توانند نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

حسینی یادآور شد: دولت می‌کوشد تا نقش تشکل‌های مردمی در انجام امور مختلف فرهنگی و اجتماعی پررنگ تر از گذشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی نیز گفت: این شهرستان از ظرفیت‌های هنری بالایی برخودار است که نقش بسزایی در توسعه شهرستان دارد.

حمید زارعی افزود: خانه هنر نگین دشتی به عنوان موسسه غیر دولتی در بخش های فرهنگی و هنری فعالیت دارد و استعدادهای بچه ها را شناسایی و شکوفا می کند.