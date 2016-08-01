روند اجرای پروژه مسکن مهر در آذربایجان غربی شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر دوشنبه در نود و دومین جلسه شورای تامین مسکن استان اظهارداشت: لازم است مراحل نهایی این پروژه ها با سرعت انجام شده و فرآیند خانه دار شدن مردم بیش از این طولانی نشود.

وی خواستار برگزاری جلسات چاره اندیشی مشکلات پیرامون مسکن مهر از جمله پایان کار، بیمه و فروش اقساطی مسکن مهر شد و گفت: امسال ارائه خدمات زیربنایی در تمامی مساکن مهر و آماده سازی معابر مجتمع های مسکن مهر باید تکمیل شود.

استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: خرید مسکن بزرگ‌ترین معامله‌ای است که مردم انجام می‌دهند و بنابراین هر تغییر کوچک در قیمت مسکن در زندگی افراد تاثیرگذار است.

سعادت با تاکید بر تسریع در روند حل مشکلات مساکن مهر باقی ماند عنوان کرد: با وجود اینکه مسکن مهر پاسخگوی بسیاری از مشکلات حوزه مسکن بوده است اما باید مشکلات زیرساختی مربوط به آنها نیز حل شود.

وی با بیان اینکه مسکن مهر برای تقویت بضاعت مستضفعین جامعه ساخته شده است خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع مسکن و شهرسازی استان موظف است تا نسبت به تحویل واحدهای مسکن مهر به ترتیب تاریخ ثبت‌نام متقاضی اقدام کند.

نود و دومین جلسه شورای تامین مسکن استان با حضور استاندار آذربایجان غربی، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با محوریت بررسی مصوبات جلسات گذشته، بررسی و تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی