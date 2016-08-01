داعش خطری بزرگ برای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی استان افزود: این گروه به نام اسلام به دنبال ضربه زدن به اسلام واقعی هستند.

وی اظهار کرد: عملکرد و اقدامات این گروه در راستای تقویت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است.

خاضع به نقش ایران در مبارزه با این گروه تروریستی اشاره کرد و گفت: نقش مدافعین حرم برای تامین امنیت داخلی ایران و از بین بردن تروریستهای داعشی مهم و ستودنی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان بیان داشت: امروزه هزاران شبکه برای جدا کردن مردم از انقلاب و دستاوردهای نظام فعالیت می کنند که عملکرد نادرست بعضی مسئولین به این مسئله دامن زده است.

خاضع تصریح کرد: حضور مردم در برنامه های انقلاب بیعتی دوباره با آرمانهای امام راحل و رهبری است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حلقه وصل بین مردم و نظام است، گفت: از جمله برنامه های این شورا سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوط به انقلاب اسلامی است.

خاضع همچنین بیان کرد: خبرنگاران به عنوان انعکاس دهنده عملکرد مسئولین زمینه ی پاسخگویی مدیران را فراهم می کنند.

وی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی میان مسئولین و مردم هستند و در این راستا نقش مهمی را ایفا می کنند.