به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی در سومین جلسه شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی استان البرز که پیش از ظهر دوشنبه در مرکز آموزش کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون ایجاد شهرک کشاورزی و دامداری در استان به جدی پیگیری می شود.

فرضی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرک کشاورزی و دامداری در شهرستان‌های اشتهارد و نظرآباد ایجاد شده است، گفت: ضروری است که این شهرک ها در شهرستان های ساوجبلاغ و کرج نیز ایجاد شود.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با تاکید بر اینکه در گذشته دامداری ها در روستاها مستقر بودند، به مشکلات ایجاد شده به دلیل استقرار دامداری ها در حوزه شهری اشاره کرد و خواستار حل این معضل شد.

به گفته فرضی دامداران با کمترین توقع و امکانات بحث تولید را پیگیری می کنند به همین منظور لازم است در خصوص جابجایی دامداری ها از شهر به روستا اقدامات ویژه ای انجام شود اداره کل منابع طبیعی در این زمینه مساعدت های لازم را خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هرساله به فراخور نیاز استان استعدادیابی برای فعالیت های منطبق با شرایط و قابلیت های منطقه در برخی اراضی انجام می شود، گفت: زیرساخت های واگذاری امور یاد شده به سرمایه گذار منوط به رعایت دیگر شرایط زیست محیطی فراهم است.

فرضی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نظرآباد یکی از بهترین یگان های حفاظت استان محسوب می شود، گفت: شترهای سرگردان در شهرستان نظرآباد یکی از مسیرهای ورودی دام های غیر مجاز به استان است به همین منظور طی سال گذشته از ورود ۶۰ هزار راس دام غیرمجاز به البرز جلوگیری شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به ورود ۲۰۰ هزار راس دام غیرمجاز ورودی به البرز طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: البرز محل گذر دام های عبوری بوده و از گذشته تا کنون با استان های همجوار تعامل دوطرفه ای برقرار بوده تا دغدغه ها در این حوزه کاهش یابد.

فرضی در پایان بر جابجایی دامداری ها و ایجاد شهرک کشاورزی و دامداری در استان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از پراکندگی این واحدها اداره کل منابع طبیعی زمین در اختیار جهاد کشاورزی قرار می دهد تا امکانات نیز به صورت تجمیعی و همسان به دامداران ارائه شود.