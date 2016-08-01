۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

احتمال بارش های رگباری درچهارمحال و بختیاری/کشاورزان مراقب باشند

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش باران های رگباری در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وقوع بارش های رگباری باران در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود، اظهار داشت: کشاورزان باید برا ی جلوگیری از خراب شدن محصولات کشاورزی برداشته شده، هرچه سریع تر محصولات کشاورزی را جمع آوری کنند.

وی عنوان کرد: بارش های رگباری باران برای روز های سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: احتمال بارش رگباری باران در قسمت شرقی استان بیشتر است.

وی تصریح کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر وقوع ناپایداری های ضعیف بر روی منطقه طی سه روز آینده است.

