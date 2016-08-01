۱۱۰۰ صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ‌السادات موسوی ظهر دوشنبه در کارگروه توانمندسازی بانوان روستایی، عشایری و سرپرست خانوار استان همدان با بیان اینکه عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین» برای همدان نشان دهنده تاثیرگذاری این استان در کشور است، گفت: ۳۲۵ تعاونی زنان روستایی در کشور فعال شده که از این تعداد ۸ تا ۱۰ تعاونی سهم استان همدان است.

وی با بیان اینکه بیش از یک ‌هزار و ۱۰۰ صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی در کشور وجود دارد، گفت: طرح واگذاری زمین های مستعد منابع ملی و اراضی شیبدار به تعاونی های زنان در رونق و بهبود روزافزون وضعیت بخش کشاورزی کشور موثر است.

مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور افزود: در حوزه زنان به صورت فردی کار شده است اما در امور اراضی کشاورزی استان‌ها قصد داریم تعاونی‌ها را عملیاتی کنیم.

موسوی گفت: تعاونی های فعال زنان برای اجرای طرحهای اقتصادی و اشتغالزا در اولویت واگذاری زمین هستند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تفاهمنامه‌ای با سازمان امور اراضی کشور و دفتر امور روستایی منعقد کردیم تا از تشکل‌های زنان روستایی حمایت کنیم، افزود: به صورت فردی در همه استان‌های کشور برای فعالیت‌های کشاورزی زمین به بانوان واگذار شده است.

سازمان امور اراضی متقاضی محور است

مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه سازمان امور اراضی متقاضی محور است، افزود: برای واگذاری زمین محدودیت های زیادی وجود دارد اما برای تشکل زنان نیز متناسب با برخی پتانسیل ها واگذاری های ممکن خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه ۴ استان پایلوت واگذاری زمین به بانوان شده‌اند، بیان کرد: واگذاری زمین به تشکل‌های کشاورزی در راستای توانمند سازی بانوان روستایی، عشایر و سرپرست خانوار تا پایان سال به صورت عملی در استان‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه استان همدان به دلیل داشتن تشکل‌های خوب و فعال به عنوان استان پایلوت در واگذاری زمین در راستای توانمندسازی بانوان روستایی و عشایر انتخاب شد، افزود: تشکل‌های استان که زمین دریافت کردند فعال هستند و کار خود را به صورت سازماندهی شده انجام می‌دهند.

موسوی بااشاره به انعقاد تفاهم نامه امور اراضی کشور با دفتر امور زنان روستایی و عشایری کشور و سازمان تعاون روستایی در زمینه حمایت از تعاونی های زنان روستایی با واگذاری زمین گفت: اجرایی شدن این طرح گامی عملی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید از سوی مسئولان دولت تدبیر و امید است.

مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه استان همدان قطب تولید کشاورزی در زمینه‌های مختلف است اما موضوع تولید کشاورزی اقتصادی نیست، گفت: گردو و سیر در استان همدان تولید خوبی دارد اما باید در این قسمت به صنایع تبدیلی و تکمیلی توجه شود.