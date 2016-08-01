به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله نصیری گفت: دومین جلسه شورای آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۵ به میزبانی صندوق کارآفرینی امید و با حضور اعضای شورا، متشکل از مدیران آمار سازمان های وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکر از مشارکت سازمان های تابعه در جلسات کمیته آماربخشی، رعایت سازگاری ها آمارها در جداول آماری منتشره در سطوح جغرافیایی مختلف را در راستای بهبود کیفیت آمارهای تولید شده توسط سازمان ها موثر دانست.

وی در ادامه به اهمیت ثبت برخی صفات در سیستم های اطلاعاتی عملیاتی از جمله شناسه حقوقی، کدپستی و شماره ملی به عنوان متغیرهای ویژه مرتبط کننده واحدهای آماری به یکدیگر اشاره کرد و گفت: استفاده از جدیدترین نسخه طبقه بندی ها و استاندارهای بین المللی بومی شده برای حفظ قابلیت مقایسه پذیری آمارها ضروری است و باید اهتمام لازم برای تولید آمار به تفکیک جنس مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه در این نشست گزارشی در خصوص استانداردسازی تعاریف و مفاهیم اقلام وزارت متبوع و سازمان های تابعه در سطح سازمانی و ملی و همچنین گزارشی از کارگاه آموزشی استاندارد سازی آمارنامه استانی ارائه شد.

اعضای شورا در این جلسه ضمن بحث در خصوص نحوه تبادل داده و آمار، تصمیم لازم در زمینه ترویج و ارتقای فرهنگ آماری به ویژه در روز آمار سال جاری را اتخاذ کردند. به علاوه مقرر شد مطابق ابلاغیه مقام عالی وزارت در خصوص رعایت دستورالعمل ساماندهی و ارتقای فرهنگ تولید و بهره برداری از آمارهای وزارت متبوع عمل شده و هرگونه استعلام آماری از طریق مرکز آمار و اطلاعات راهبردی صورت گیرد.