وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صیانت از آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری در نشست خبری که پیش از ظهر دوشنبه و به مناسبت ۱۲ مرداد سالروز تشکیل این نهاد انقلابی برگزار شد، اظهار کرد: اسلامی، مردمی و استکبار ستیز بودن سه ویژگی بسیار مهم انقلاب اسلامی است که باعث شده دشمنان انقلاب از همان روزهای ابتدای شکل گیری نظام اسلامی، به تبلیغات مسموم علیه آن بپردازند.

وی با اشاره به وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: بی تردید راه مقابله با تبلیغات مسموم دشمنان، رساندن اندیشه های زلال و معارف اسلام ناب محمدی(ص) با ابزار هنر بوده و همانطور که بنیانگذار کبیر انقلاب نیز فرموده اند، تبلیغات در رأس همه امور قرار داشته و استفاده صحیح از آن ابزاری برای صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در جمع روسای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال ۶۱ اشاره کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند، ماهیت کار این نهاد انقلابی بیرون آوردن حقیقت درخشنده ای به نام توحید و اسلام از زیر ابرهای جهالت و عنادها و دشمنی های پنهان و رساندن این حقیقت به ذهن و جان انسان های آزاده در سراسر دنیا است.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را حول چهار محور برشمرد و اظهار کرد: ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام الله، زنده نگاه داشتن و نکو داشت مناسبت های انقلاب اسلامی، اشاعه فرهنگ دینی و انقلابی و تعمیق این باورها، برگزاری مراسم عمومی در داخل و خارج از کشور و همچنین تقویت و تحکیم ارزش ها و ارکان اسلامی از عمده محورهای فعالیت های این نهاد است.

وی تصریح کرد: این نهاد غیردولتی برآمده از متن انقلاب برای صیانت از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شده و تأیید مقام معظم رهبری بر مسیر درست این نهاد، نشان افتخاری است که حاکی از عملکرد مثبت شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان شاخص برنامه ریزی شورا را در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پاسداشت ارزش های اصیل انقلاب اسلامی کوچکترین عقب نشینی نخواهد داشت و خنثی کردن توطئه دشمنان در فتنه های ۷۸ و ۸۸، با فراخوان عمومی مردم برای دفاع از ارزش های نظام، موید این ادعاست.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری در ادامه مردم گیلان را شایسته تمجید دانست و خاطرنشان کرد: مردم این سرزمین هیچ گاه از پیمان خویش با ولایت دست بر نخواهند داشت و هرگاه نیاز باشد، هشت دی دیگری به وسیله همین مردم رقم می خورد.

وی خطاب به آنان که دل به وعده های فریب کارانه آمریکا خوش کرده اند گفت: شعار مرگ بر آمریکا بار دیگر و پرشورتر از هرسال در مناسبت های مختلف به ویژه ۱۳ آبان پیش رو در سراسر گیلان طنین انداز می شود و این افراد باید بدانند که حمایت از آمریکا، دور شدن از آرمان های امام و انقلاب بوده و نتیجه ای جز پشیمانی ندارد.

در پایان این نشست از اهالی رسانه که طی یکسال گذشته در انعکاس اخبار مناسبت های انقلابی و راهپیمایی ها فعالیت مستمر داشته اند، تجلیل به عمل آمد.