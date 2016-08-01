به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ظهر دوشنبه در نشست مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه ورزش در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد بهبود وضعیت هستیم.

احمد بهروزیان‌فرد با اشاره به افزایش سرانه ورزشی در استان، بیان کرد: با حمایت و تلاش مدیریت ارشد استان بوشهر شاهد توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرها و روستاهای استان هستیم.

وی به اهمیت فعالیت هیئت پزشکی ورزشی اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های همه هیئت‌های ورزشی به برنامه‌های هیئت پزشکی ورزشی وابستگی دارد و می‌طلبد که شاهد تعامل و همراهی مطلوبی در این بین باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر خواستار پوشش کامل فضای ورزشی استان توسط هیئت پزشکی ورزشی شد و اضافه کرد: استقرار امکانات پزشکی در فضاهای ورزشی و صدر کارت پزشکی برای ورزشکاران باید مد نظر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع، سودابه وحدت با کسب بیشترین آراء به‌عنوان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان بوشهر انتخاب شد.