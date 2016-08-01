کشف ۲۴۸ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در تویسرکان

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با مهر از کشف ۲۴۸ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت : تیمی مجرب و کارآزموده از دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان در راستای مبارزه و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و قاچاق خارجی در مسیر عبور خودروهای تندرو حامل کالای قاچاق در محورهای فرعی سطح حوزه این شهرستان برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان مستقر شدند.

معصومی گفت: دو دستگاه خودرو سمند که یکی از آنان اسکورت و دیگری حامل کالای قاچاق بود در حین حرکت از مسیر یاد شده پس از پس از مشاهده ماموران با دور زدن از محل اقدام به فرار کردند.

سرهنگ محمد معصومی افزود: در نهایت با استفاده از شگردهای خاص پلیسی در ادامه یک عملیات تعقیب و گریز خودرو متوقف و سرنشینان آن برای بررسی بیشتر به دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان منتقل شدند.

وی عنوان کرد: در بازرسی یکی از خودروها تعداد۲۴۸ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق که به صورت ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف شد.

وی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و بیان داشت: در این راستا خودروهای حامل قاچاق توقیف و قاچاقچیان تحویل مراجع قضایی شدند.

معصومی گفت: پلیس تویسرکان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با همت مضاعف و تلاش خستگی ناپذیر، مبارزه با پدیده شوم قاچاق را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است و اجازه فعالیت به این سوداگران اقتصادی نخواهد داد.

وی فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه مصرف دخانیات و سیگار یکی از معضلات اساسی جامعه است که زیان های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را در بر دارد، گفت: شهروندان باید هرگونه اخبار و اطلاعات را در زمینه قاچاق با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان گذارند.