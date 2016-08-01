وحید شمسایی که بعد از ترخیص از بیمارستان امروز در تمرین تیم فوتسال تاسیسات دریایی حضور یافته بود، در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: قرار بود در تمرین امروز خون بریزند و برای همین و همچنین خوش و بش با بازیکنان و همبازیانم به سالن آمدم.

وی افزود: روز گذشته یک نفر که نمی‌شناختم از انگلستان تماس گرفت و گفت که قصد دارد برایم گوسفند بکشد. این لطف مردمی را می‌رساند که حتی آنها را نمی‌شناسم ولی آنها محبتشان را از من دریغ نمی‌کنند.

سرمربی - بازیکن تاسیسات در ادامه به شوخی گفت: امروز آمدیم از روی خون این گوسفند رد شویم تا همه رقم بلا و مشکلاتی که برایم پیش آمد، تمام شود. فکر کنم شرایط اینطور پیش برود باید اینبار شتر بکشیم!



تصویری از حضور شمسایی در تمرین امروز تاسیسات دریایی

شمسایی همچنین با تشکر از مسئولان بیمارستان جم، گفت: همچنین باید از دکتر بهلولی تشکر ویژه داشته باشم. خدا را شکر این نشان می‌دهد که هنوز در ایران هستند کسانی که به ورزشکارانی که قدمی برای این مملکت برداشته‌اند، محبت دارند.

وی درباره احتمال تمرین و بازی کردنش بعد از ترخیص از بیمارستان، تاکید کرد: تمرین که برایم قدغن است. در حال حاضر شرایطم برای تمرین مناسب نیست.

سرمربی - بازیکن تاسیسات در پایان از دادن پاسخ شفاف به سئوالی مبنی بر احتمال خداحافظی‌اش از فوتسال خودداری کرد و گفت: من هیچوقت برای حضور در فوتسال سلام نکرده‌ام که بخواهم خداحافظی کنم. به امید خدا من کنار تیم خواهم بود.