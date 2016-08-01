آمادگی استان البرز برای برقراری ارتباط تجاری با قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنا مولایی در نشست تخصصی با هیئت تجاری و بازرگانان قزاقستان که عصر دوشنبه در سالن جلسات اتاق البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه تفاهمنامه های همکاری بین هیئت قزاستان و اتاق بازرگانی البرز امضا خواهد شد، اظهار کرد: قزاقستان در بین کشورهای آسیای میانه، بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی را دارد.

وی با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مبادلات اقتصادی، تجاری و سیاسی فراوانی را در این منطقه با کشور قزاقستان دارد، افزود: مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی بیشماری بین این دو کشور وجود دارد که بستر همکاری بیش از گذشته را فراهم می کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز خاطرنشان کرد: البرز سومین استان صنعتی کشور جمهوری اسلامی محسوب می شود که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در زمینه های صنایع شیمیایی، غذایی، قطعه سازی، بهداشتی و دارویی را در خود جای داده است.

وی با اشاره به اینکه عمده محصولات صادراتی ایران به قزاقستان خشکبار، سیمان، موادغذایی، میوه، موادشوینده و محصولات پتروشیمی است، گفت: گندم، جو، دانه های روغنی و سایر محصولات فولادی عمده ترین اقلام وارداتی از قزاقستان به ایران است.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور بازرگانان قزاقستانی در استان البرز، یادآور شد: امید است در کارهای عمرانی و توسعه صنایع قزاقستان همکاری ها بیش از گذشته باشد..

بنامولایی با بیان اینکه قابلیت خوبی به منظور همکاری با کشور قزاقستان وجود دارد، گفت: امید است بتوان از سرمایه گذاری این کشور استفاده لازم را ببریم.

وی با اشاره به اینکه آمادگی خود را برای برقراری ارتباط تجاری با کشور قزاقستان اعلام می داریم، تصریح کرد: امید است در راستای صدور روادید به بازرگانان ایرانی همکاری خوبی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز راه اندازی فرودگاه کارگو بین دو کشور را به منظور توسعه روابط تجاری ضروری دانست و گفت: می توانیم در بخش های علمی، پژوهشی، گردشگری، توریست ورزشی و توریست سلامت همکاری خوبی با کشور قزاقستان برقرار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون هیئت های تجاری از اوکراینی، بوسنی، ایتالیا، فرانسه و کرواسی، استونی، پرتقال، هند، تایوان و کرواسی به استان البرز سفر کرده اند.