رونق تولید نیازمند عملیاتی شدن تحول نظام بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا واثقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در این برهه از زمان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به بخش تولید با دستورالعمل جدید و ثبتنام واحدهای متوسط و خرد، بدون در نظر گرفتن معوقات بانکی وچک برگشتی با نرخ سود 18 درصد به ارائه تسهیلات مبادرت میورزد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که میتواند در جهت رونق تولید و افزایش فعالیتهای اقتصادی مثمر ثمر قرار گیرد،؛ کاهش نرخ بهره بانکی بهویژه برای واحدهای مورداشاره است، زیرا واحدهای موردنظر دارای مشکلات متعددی بوده و به نظر میرسد باید دوره بازپرداخت وامها راکمی طولانیتر و یا پلکانی کرد تا بدین ترتیب فعالان در بخشهای مختلف دچار چالش مجدد نشوند.
وی با اعلام اینکه امروز جرائم بانکی با عنایت به کاهش نرخ تورم، مفهومی ندارد اظهار داشت: در دورههای قبل اقتصادی، جریمهها به دلیل بالا بودن نرخ تورم و جلوگیری از فساد مالی و همچنین ممانعت از عدم سوءاستفاده موجود در شکاف نرخ تورم و بهره بانکی تدوینشده بود که تأثیرگذاری مناسبی در آن برهه از زمان داشت.
واثقی با اشاره به اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی و صنعتی برای حمایت از تولید در استان نیز گفت: تنها مشکل ارائه تسهیلات این صندوق عدم استمهال اینگونه وامهاست و قطعاً یکی از ارکان تسهیلات به واحدهای تولیدی، فروش مناسب محصولات و رقابتی بودن آن است که در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی بهعنوان مجلس بخش خصوصی میتواند نقش مهم و ارزندهای را ایفا کند.
