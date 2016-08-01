مسابقات مقدماتی المپیاد جهانی روباتیک کشور در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری ظهر دوشنبه در خلال برگزاری مسابقات انتخابی المپیاد جهانی روباتیک در محل دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن بیان اینکه سطح کیفی این رقابت ها بسیار بالا ارزیابی می شود، ابراز داشت: ۲۰۸نفر در این رقابت ها حضور داشتند و در سطوح مکانیک، جونیور، فوتبالیست، سینیور، آزاد و دانشگاهی با موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: رویکرد حمایتی نهادهای دانش بنیان و فناور مانند پارک عمل و فناوری استان سمنان باعث پیشرفت استان و شهرستان شاهرود در رشته های مختلف علوم فناور جدید می شود.

مسئول برگزاری مسابقات مقدماتی المپیاد جهانی روباتیک با بیان اینکه برای نخستین‌بار در کشورمان است که دانشگاهی خارج از تهران، میزبان این مسابقات شده است، گفت: بخش نهایی این المپیاد سال ۲۰۱۶ در دهلی‌نو پایتخت کشور هندوستان برگزار می‌شود.

باقری با بیان اینکه در پایان این رقابت ها در بخش دانشگاهی تیم های شاهرود در جایگاه اول و سوم و تیم تهران دوم شد، افزود: در بخش سینیور هم تهران، شیراز در جایگاه اول و دوم ایستادند و این رقابت بدون تیم سوم پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه در بخش آزاد نیز تیم های اصفهان، تهران، زنجان اول تا سوم شدند، تصریح کرد: در بخش «جونیور» هم شیراز، تهران، شیراز به برتری رسیدند و در بخش فوتبال نیز تیم های قزوین، مراغه، شاهرود و در بخش مکانیک شیراز، قزوین، قزوین حائز رتبه های اول تا سوم شدند.