کشف۵۰ کیلوگرم مواد مخدر با همکاری پلیس ایلام و اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با کسب اطلاع از یک محموله قاچاق مواد افیونی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: با یک اقدام بسیار جسورانه و اقتدار تمام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس اصفهان توانستند ۵۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک را از قاچاقچیان کشف کنند.

سردار یاری تصریح کرد: در این عملیات موفق تعداد هشت نفر از قاچاقچیان دستگیر و دو دستگاه خودرو از آن ها نیز توقیف شد.

وی گفت: ما مصمم هستیم با تلاش و همکاری مردم ولایتمدار استان یک فضای بسیار امن را رقم بزنیم.

فرمانده انتظامی استان ایلام یاد آورشد: با مشارکت مردم فعال و هوشمند در استان، جمع آوری معتادان پر خطر از مولفه های اصلی پلیس است که جامعه را از آلودگی پاک کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه پلیس در همه شرایط آماده برخورد با سوداگران مرگ است، گفت:متهمان با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.