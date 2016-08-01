اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق در همدان برای عبور از پیک تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تیموری در مراسم تودیع و معارفه مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند گفت: اهداف و برنامه‌های شرکت توزیع برق استان مشخص است و باید با تلاش آن‌ها را به ثمر برسانیم.

وی با تأکید بر تأمین برق پایدار به‌عنوان وظیفه اصلی شرکت توزیع نیروی برق عنوان کرد: همه باید با رفتار مناسب خدمتگزار مردم، ولی‌نعمتان خود باشیم.

تیموری با اشاره به پیک‌بار استان همدان عنوان کرد: تلاش برای اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برای عبور از پیک تابستان از ضروریات است.

وی بابیان اینکه قدرت نیروگاه‌های کشور ۷۵ هزار مگاوات است درصورتی‌که حدود ۵۳ هزار مگاوات تولید دارند، بیان داشت: امید است با کمک مردم از روزهای گرم تابستان امسال بدون خاموشی عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اینکه فروش انشعاب برای توسعه و اصلاح شبکه‌ها نیاز است، یادآور شد: از برنامه‌های شرکت جلوگیری از برق‌های غیرمجاز، وصول مطالبات، کاهش ضریب وفور حادثه است که باید با جدیت پیگیری شود.

در پایان این مراسم رضا شیر دره طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به‌عنوان مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند معرفی و از زحمات مهندس ذبیح‌الله فاضلی تقدیر شد.