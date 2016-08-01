۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس پلیس راه استان مرکزی مطرح کرد:

«اراک-سلفچگان» حادثه‌خیزترین محور استان مرکزی/۱۳کشته طی سال جاری

اراک-رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: محورهای اراک-سلفچگان و ساوه-همدان با ۲۵کشته در تصادفات جاده ای امسال، حادثه‌خیزترین محورهای استان هستند که دراین میان اراک-سلفچگان با ۱۳کشته رکورددار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی با اشاره به اینکه محورهای مواصلاتی اراک-سلفچگان و ساوه-همدان حادثه‌خیزترین محورهای استان هستند، اظهار داشت: از ابتدای امسال محور مواصلاتی اراک-سلفچگان با ۱۳ کشته و محور ساوه -همدان با ۱۲ کشته جزء حادثه‌خیزترین محورهای مواصلاتی استان مرکزی هستند.

وی افزود: آمار تلفات انسانی این دو جاده در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت نفر افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از دو محور اعلام شده، محور ساوه- بوئین زهرا با ۹ کشته بیشترین تلفات را داشته‌  و محور دلیجان- محلات و اراک- توره هر کدام با هفت کشته محورهای حادثه خیز استان مرکزی هستند.

کهریزی تصریح کرد: متاسفانه محور ساوه-همدان روشنایی مناسبی ندارد و همین موضوع سبب تلفات جاده‌ای بسیاری در این محور شده است.

وی ادامه داد: یکی از نقاط حادثه‌خیز در محور اراک-سلفچگان، سه‌راهی عابد بوده که شاهد تلفات بسیاری در این محور هستیم.

رئیس پلیس راه استان مرکزی بیان کرد: تنها هشت درصد راه‌های استان مرکزی دو بانده بوده و ۹۲درصد راه‌های استان دوطرفه‌ هستند که این موضوع در افزایش تلفات انسانی تاثیر زیادی دارد.

کهریزی عنوان کرد: در محور ساوه-بوئین زهرا بیشترین تلفات انسانی، مربوط به کیلومتر پنج تا یازده این جاده است و کاهش تلفات انسانی این جاده نیازمند اقداماتی نظیر نصب دوربین، خط کشی و ایجاد روشنایی معابر است.

وی افزود: امیدواریم در محور ساوه- همدان، سه‌راهی اخترآباد که تلفات انسانی زیادی را شاهد هستیم با اصلاح شبکه و تکمیل آن شاهد کاهش تلفات باشیم.

