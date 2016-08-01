۱۶۰۰ خانوار کهگیلویه وبویراحمدی در نوبت حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۳۴ درصد جمعیت در برخی از شهرستان‌های استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

وی بیان داشت: در بین شهرستانهای استان، گچساران با چهار درصد پوشش حمایتی کمیته امداد، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده و باشت با ۲۱ درصد، رتبه سوم را دارد.

محبی با بیان اینکه ۱۸ هزار خانوار در مناطق با ضریب محرومیت بالای شش قرار دارند، اظهار داشت: هر چه ضرایب محرومیت در مناطق بالاتر باشد، دسترسی به امکانات نیز کمتر است.

وی تصریح کرد: ۱۵هزار و ۴۰۰ زن سرپرست خانوار نیز تحت حمایت این نهاد هستند که این رقم معادل ۴۳ درصد جمعیت کل تحت پوشش کمیته امداد استان است.

محبی افزود: ۹۳ هزار نفر از جمعیت استان که بیش از ۱۴ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند، تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی اظهار داشت: ۱۵ هزار سالمند در استان نیز تحت پوشش این نهاد هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان تصریح کرد: ۹۰۰ بیمار صعب العلاج، سه هزار و ۱۰۰ یتیم و دو هزار کودک دچار سوء تعذیه نیز تحت پوشش و حمایت کمیته امداد در استان هستند.