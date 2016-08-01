بدهی صندوق بیمه به کشاورزان خوسفی هشت ماهه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مرغداری سلامت خوسف اظهار کرد: در سال گذشته با وجود رشد منفی بخش های اقتصادی بخش کشاورزی تنها بخشی بوده که رشد آن مثبت بوده است.

وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی،بیان کرد: اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی حل می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود هشت ماه است که صندوق بیمه کشاورزی هیچ مبلغی به کشاورزان پرداخت نکرده است، عنوان داشت: علاوه بر این چندسالی است که هیچ نقدینگی در بخش دام و طیور اعلام نشده است.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور پایین است، بیان داشت: باید مصرف داخلی گوشت مرغ در کشور تحریک و افزایش یابد.

وی اضافه کرد: دولت باید با اختصاص یارانه به این بخش مصرف مرغ در کشور را افزایش دهد.

فرماندار خوسف نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکلات استان تنها مربوط به بخش طیور نیست و بهره ورداران در بخش دام نیز با مشکلات زیادی روبه رو هستند.

علیرضا فاطمی با بیان اینکه دامداران در فروش دام معضل بزرگی دارند، بیان داشت: خرید تضمینی دام یکی از نیازهای جدی دامداران است.

وی ادامه داد: در استان ما علی رغم خشکسالی های چندین ساله هنوز هم اقتصاد مردم بر پایه کشاورزی است از این رو نیازمند توجه ویژه دولت است.