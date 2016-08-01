۶۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی فریدونکنار تخریب شد

محمدرضا ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نصب بنر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه داوودآباد غرب و همچنین اخطار و توقف عملیات حصارکشی اطراف شهرک خزرشهر انجام شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی تعداد ۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی که از این تعداد ۶۱ مورد قلع‌وقمع شد و مابقی موارد شناسایی‌شده در دست اقدام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدون‌کنار در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در جلسه کمیته برداشت برنج شهرستان، دستمزد کمباین‌دارها به ازای هر هکتار برداشت در اراضی مناسب برنج ایستاده و زمین خشک، هر ۱۸ کیسه ۱ کیسه و در اراضی باتلاقی و برنج خوابیده هر ۱۵ کیسه ۱ کیسه تعیین شد.

ضیائی افزود: همچنین هزینه تبدیل شالی به برنج بر اساس نرخ تصویبی از سوی اتحادیه شالیکوبی‌داران استان و تعاونی شالیکوبی‌داران شهرستان به ازای هر کیلو شالی هزار و ۶۸۰ ریال در کارخانه‌های سنتی و هزار و ۷۹۰ ریال در کارخانه‌های مدرن تعیین شد.

وی همچنین اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۹۹ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجه ریزی در ۸ واحد مرغداری این شهرستان انجام که ۵۵۸ تن گوشت سفید تولید و روانه بازار شد.