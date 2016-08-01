۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

فرمانده عملیات الانبار: جزیره الخالدیه از داعش آزاد شد

فرمانده عملیات الانبار از آزاد سازی جزیره خالدیه در غرب عراق از لوث داعش و هلاکت شمار زیادی از تکفیری ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار از آزاد سازی جزیره خالدیه به طور کامل از لوث داعش خبر داد.

وی افزود: یگانهای نظامی ماموریت خود را در آزاد سازی جزیره خالدیه از داعش با موفقیت به پایان رساندند و بیش از ۱۲۰ داعشی در جریان این عملیات به هلاکت رسیدند.

المحلاوی تاکید کرد: نیروهای امنیتی به عملیات ویژه خود برای پاکسازی مناطق جزیره از باقیمانده داعشی هایی که پنهان شده اند، ادامه می دهند.

فرمانده عملیات الانبار بیان کرد: نیروهای امنیتی موفق به خنثی سازی مقادیر زیادی بمب و مین کارگذاشته شده از سوی داعش کردند. بیست داعشی در حال فرار از طریق رود کشته شدند. نیروهای امنیتی و حشدالشعبی همه این داعشی ها را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 3729121

