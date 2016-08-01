۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

معاون کمیته امداد خراسان جنوبی:

۹۲۴ میلیون تومان کمک در مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی جمع‌آوری شد

بیرجند- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: مردم استان در چهارماهه امسال، ۹۲۴ میلیون تومان کمک به مراکز نیکوکاری استان اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان جنوبی، سید رضا حسینی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی این کمک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: از این میزان کمک ۳۱۳میلیون تومان نقدی، ۵۸۱ میلیون تومان غیر نقدی و مبلغ ۳۰میلیون تومان در قالب خدمات بوده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳ مرکز نیکوکاری فعال شامل ۱۵ مرکز در مساجد محله و۸ مرکز دیگر در سایر اماکن کمک های مردم خیر و نیکوکار استان را جمع‌آوری می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین کمک های جمع‌آوری‌شده در مراکز نیکوکاری درح سربیشه، غفاری بیرجند و حجت بن الحسن (عج) بشرویه بوده است.

حسینی، مراکز نیکوکاری را واحدی مردمی و خودگردان عنوان کرد و گفت: این مراکز دارای ۱۳۸ نفر هیئت عامل که اعضای آن به‌صورت افتخاری در سطح محلات، روستاها و غیره با تمرکز بر مساجد و با محوریت مسجد محله فعالیت می‌کنند.

وی پرداخت کمک از طریق تلفن همراه را یکی از روش های کمک مردم نیکوکار به این مراکز عنوان کرد و اظهار داشت: مردم نیکوکار می‌توانند از طریق تلفن همراه با شماره‌گیری #۸۸۷۷* و سپس کد مرکز نیکوکاری آن شهرستان یا محله کمک های نقدی، غیر نقدی و... را به این مراکز اهدا کنند.

