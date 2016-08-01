اجلاس وزرای کشور اتحادیه سارک در اسلام آباد شروع بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو اتحادیه «سارک» با موضوع مبارزه با تروریسم و قاچاق انسان و نیز تسهیل صدور روادید برای شهروندان اتحادیه سارک مورد بررسی قرار می گیرد.

قرار است سوم ماه اوت «راج نات سینگ» وزیر کشور هند نیز برای شرکت در اجلاس وزاری کشور اتحادیه سارک به اسلام آباد سفر کند. رسانه های هندی اعلام کرده بودند «راج نات سینگ» در سفر به پاکستان با «نواز شریف» نخست وزیر و «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان دیدار و گفتگو خواهد داشت. اما وزارت امور خارجه هند با انتشار بیانیه ای اعلام کرد وزیر کشور این کشور در سفر به اسلام آباد با مقامات دولت پاکستان دیداری انجام نخواهد داد.

لازم به ذکر است «سارک» در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تاسیس شد. در آوریل ۲۰۰۷ و در اجلاس چهاردهم این اتحادیه افغانستان نیز به عنوان هشتمین عضو سارک پذیرفته شد.