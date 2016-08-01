نیاز به ۶هزارمیلیارد ریال بودجه برای تکمیل طرح های راه وشهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی استان مرکزی، مجیدرضا نصرالله نژاد اظهار داشت: این طرح ها شامل ساخت انواع تاسیسات فنی راه، راهداری، ساخت مسکن و اماکن دولتی و عمومی است.

وی اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی فعالیت های این اداره کل ساخت و توسعه راه های اصلی، فرعی و روستایی است که شامل طرح های بزرگراه اراک-خمین، محور شازند- خمین، وفس- آقچه قلعه، مهرآباد - خارپهلو، کنارگذر شهر ساوه، محور ساوه - بوئین زهرا، اراک - فرمهین، خمین-محلات، خمین-الیگودرز، تقاطع های غیرهمسطح فرمهین، خمین و محلات و همچنین تعریض و بهسازی محور آشتیان - راهجرد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص طرح های این اداره کل در حوزه ساخت و ساز تاسیسات دولتی و عمومی افزود: در این حوزه طرح هایی شامل ساخت بیمارستان های خمین، مامونیه و خنداب، کتابخانه مرکزی اراک، هشت مجتمع فرهنگی در شهرهای محلات، خنداب، دلیجان، غرق آباد، کمیجان، زرندیه، زاویه، غرق آباد و همچنین ایستگاه هواشناسی فراهان در دست انجام است.

نصراله نژاد حذف و یا آشکارسازی ۲۳ نقطه پرحادثه محورهای برون شهری استان، اجرای عملیات حفاظت رویه آسفالت در محورهای شهرستان فراهان، خنداب، اراک و ساوه، عملیات اجرای روکش آسفالت باند دوم غرق آباد- نوبران، تفرش- نوبران و اراک - فرمهین را از جمله طرح های راهداری در دست اجرای این اداره کل برشمرد.