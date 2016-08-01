ضرب العجل ۴۸ ساعته استاندار ایلام به پیمانکار تونل قلاجه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در جلسه با مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک پیمانکار پروژه تونل قلاجه که با حضور استاندار برگزار شد، گفت: ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده چنانچه پیمانکار برنامه زمانبندی جهت اتمام پروژه تا پایان آبان ماه سال ۹۵ارائه نکند توسط کارفرماخلع ید می شود.

وی افزود: این پروژه که تا پایان سال ۹۲ با مبلغ ۸۱ میلیارد ریال و پیشرفت ۳۰ درصدی در حال انجام بود، در سال ۹۳ و ۹۴ این میزان به ۸۷ درصد پیشرفت و پرداخت صورت کارکرد پیمانکار به ۲۶۱ میلیارد ریال رسید و در حال حاضر پیمانکار هیچگونه طلبی ندارد.

معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به توان پیمانکاران بومی برای ادامه کار ابراز کرد: روند اجرایی تونل کبیرکوه با وجود آنکه توسط پیمانکار بومی نیز در حال اجراست و از کارفرما نیز طلبکار است، ولی با سرعت مناسب و پیشرفت خوبی در جریان است ولی در مورد تونل قلاجه ، استان تاکنون به تعهدهای خود در خصوص پرداخت مطالبات عمل کرده ولی مسئولان این شرکت به بهانه تعدیل از ادامه روند اجرایی آن خودداری می کنند.

تونل قلاجه بین استان های ایلام و کرمانشاه قرار گرفته و دو هزار و ۵۰۰ متر طول دارد که با راه های طرفین طول این تونل سه هزار و ۷۵۰ متر می رسد.

هم اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح راهسازی ۸۷ درصد است، حفاری و کف کنی این تونل به طور کامل به پایان رسیده و ۵۵ درصد از عملیات لاینینگ نیز انجام شده است.

بهره برداری از این تونل ۱۲ کیلومتر گردنه برفگیر جاده ارتباطی ایلام - کرمانشاه را حذف می کند و موجب تسهیل در تردد خودروها در این جاده می شود ضمن اینکه ارتباط شهرستان مرزی گیلانغرب و بخش سومار در استان کرمانشاه با مرکز این استان نیز تسهیل خواهد شد.