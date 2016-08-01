ترکیب پرسپولیس برای تقابل با فولاد خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی از هفته دوم لیگ برتر امشب به مصاف فولادخوزستان می‌رود که ترکیب این تیم برای این مسابقه از سوی برانکو ایوانکوویچ اعلام شد.

سرمربی پرسپولیس تغییری را در ترکیب این تیم نسبت به بازی برابر سایپا لحاظ نکرده است.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، حسین ماهینی، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، فرشاد احمدزاده، محسن‌ مسلمان، امید عالیشاه، وحید امیری و علی علیپور یازده بازیکن برانکو ایوانکوویچ برای این مسابقه هستند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت.