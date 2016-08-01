۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

استاد حوزه علمیه قم:

نباید بگذاریم بدحجابی به فرهنگ تبدیل شود

طبس- استاد حوزه علمیه قم گفت: نباید بگذاریم بی حجابی به فرهنگ تبدیل شود و دولت باید برای جلوگیری از بدحجابی ها تدابیری اتخاذ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علامه نجم الدین مروج طبسی ظهر دوشنبه در گردهمایی علما و روحانیت طبسی سراسر کشور با مقایسه شرایط امروز کشور با زمان امیر مومنان علی (ع) گفت: مسئولان کشور باید در این شرایط از امیر مومنان(ع) الگو بگیرند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در امور حکومتی و اقتصادی با احدی تعارف نداشت و برخورد محکم نداشت، گفت: آن حضرت تاکید می کرد از منافقین و تروریست ها حتی یک نفر نباید باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه جریان داعش و منافقین برای امروز  و امسال نیست؛ ادامه داد:  این جریان ریشه در گذشته دارد و اینها دنباله همان شجره ملعونه امویان هستند که یک جریان تروریستی در گذشته بوده و کارشان ویرانی، کشتار و غارت مسلمانان بوده است.

علامه مروج طبسی در ادامه با اشاره به اجتماع تمام دشمنان برای ایجاد اسلام هراسی و از بین بردن اسلام گفت: امروز داعش تنها نیست و کشور های زیادی در پس پرده داعش حضور دارند.

وی به کشتار شیعیان در دنیا اشاره کرد و افزود: باهمه کشتاری که می شود اما در تمام دنیا جایی نیست که از شیعیان خالی باشد.

آیت الله مروج طبسی در تبیین بحث ولنگاری فرهنگی با تاکید بر مسئله حجاب و همچنین فعالیت های وزارت ارشاد گفت: نباید بگذاریم بی حجابی به فرهنگ تبدیل شود و دولت باید برای جلوگیری از بد حجابی ها تدابیری اتخاذ کند.

حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم امام جمعه شهرستان طبس  نیز در این مراسم عزت و استقلال جهان اسلام را به برکت راهنمایی های امام دانست.

وی موضوعات مورد بحث در این گردهمایی را آسیب‌های اجتماعی، ول‌ انگاری‌های فرهنگی، و اقتصاد مقاومتی  برشمرد و افزود: این موضوعات در قالب سه کمیسیون طی امروز و فردا پیگیری خواهد شد.

بازدید روحانیون از فرهنگسرا و کتابخانه آستان مبارک حسین ابن موسی کاظم(ع) و برگزاری سه کمیسیون تخصصی در باب موضوعات همایش از دیگر برنامه های این اجلاس است.

