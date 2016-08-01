فعالیت باغات مجالس فاقد مجوز شیراز جلوگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه به موازات برخورد قاطع با ناهنجاری های اخلاقی برنامه های پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد گفت: برنامه هایی در راستای تشدید نظارت ها و بازرسی های سرزده تدوین شده و تاکنون بیش از ۶۰ باغ مجالس در اطراف شیراز و همچنین ۴۰ چایخانه و قهوه خانه در سطح شهر و اطراف شیراز مورد بازرسی قرار گرفت.

محمد حسن سپاسدار با تاکید بر اینکه از فعالیت باغات مجالس فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد، گفت: باغ های فاقد مجوز، اجازه برگزاری مراسم و مجالس عمومی را ندارند و اقدام آنان در برگزاری مراسم مختلف خلاف قانون است و با اقدام هنجارشکنانه مسئولان و مدیران این باغ ها، در چارچوب قانون برخورد می شود.

وی با اشاره به اینکه نظارت بیشتری بر باغات مجالس دارای مجوز اعمال می شود، گفت: دادسرای شیراز در همین خصوص طرحی در قالب بازدیدهای سرزده از باغات مجالس و بررسی انضباط اخلاقی و رعایت شئونات اسلامی تدوین و دستورات قضایی متناسب صادر کرده است.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در ادامه با بیان اینکه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی تنها بر عهده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیست، تأکید کرد: بروز این ناهنجاری ها طی سالیان گذشته به این مراحل رسیده و درمان این معضل اجتماعی نیز زمان بر و لازمه اصلاح آن ورود متفکرانه نهادهای فرهنگی است.

سپاسدار همچنین برخورد با سرشاخه های ساختارشکن را مورد تاکید قرار داد و افزود: برخورد قاطع و قانونی تنها برای طیفی جوابگو است که بنیان گزار بدعت های ناهنجاری های اخلاقی و ایجادکنندگان مدهای نابهنجار در جامعه هستند؛ لذا برخورد با عموم پیروی کننده از این خط مشی ها، برخورد با معلول است چرا که این افراد تنها به خاطر خلاءهای فرهنگی دنباله رو این ناهنجاری ها و پیرو مدل های بی هویت شده اند.