فرآیند سرمایه گذاری در فارس طی دو هفته انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، یداله رحمانی در سی امین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان، اظهار داشت: شناسایی مسائل و مشکلات فرابخشی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری و ارجاع آن به کمیته جذب و حمایت ازسرمایه گذاری از دیگر وظایف اعضا، و دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان است که می بایست به طور مستمر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازم است همه فرایندهای سرمایه گذاری در استان چنان تسهیل و کوتاه شود که در ظرف مدت دو هفته تکلیف نهایی متقاضیان سرمایه گذاری در استان مشخص و از بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان سرمایه گذاری در بین ادارات مجوز دهنده به شدت خودداری گردد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت :حمایت از سرمایه گذاری در استان یک اصل است که همگان باید با اعتقاد قلبی سرلوحه کارهای خود قرار دهند واز بدنه مدیریتی دستگاه های اجرایی به سطوح میانی و کارشناسی نیز تسری یابد.

رحمانی با تاکید بر رسیدگی به امور سرمایه گذاری در بدنه بعضی از دستگاه های اجرایی استان فارس، ادامه داد: امروزه دولت با محدودیت منابع اعتباری روبرو است و ضرورت و نیاز شدید به سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور و استان وجود دارد که باید برای این امر مهم، ادارات استان پیشقدم شوند.

وی افزود: تا زمانی که در استان فارس شاهد حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی نباشیم در تولید و سرمایه گذاری استان جهشی صورت نخواهد گرفت.

