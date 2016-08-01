به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور، با اشاره به اینکه به دنبال تذکر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ارتباط با ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر تهران، رئیس شورا در حال تدوین و ارسال نامه اعتراضی به رئیس مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: مصوبه جدید دولت مبنی بر اینکه ساماندهی دکل‌ها در اختیارات دولت تلقی شده، صحیح نیست. زیرا همچون سایر مجوزهایی که در سطح شهر در حوزه شهرسازی و معماری داده می‌شود، صدور مجوز دکل‌ها نیز به طور طبیعی جزو اختیارات مدیریت شهری است.

وی با تاکید بر اینکه دولت بنا بر صلاحدید می‌تواند پیشنهاداتش را به مجلس ببرد تا پس از تصویب احتمالی به اجرا درآیند، ادامه داد: تا زمانی که قوانین عوض نشده اند، همچنان صدور مجوز دکل‌های و آنتن‌های شهر تهران جزو اختیارات شورای شهر تهران است.

تقی‌پور با یادآوری اینکه مصوبات شورا پس از طی مراحل قانونی ابلاغ می‌شود و در روند تصویب و ابلاغ مصوبات، فرمانداری مهلتی برای اعتراض دارد اما در قوانین کنونی وظیفه صدور مجوز دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در حیطه وظایف مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: شورا در این رابطه دو مصوبه مشخص دارد، یکی در سال ۸۷ که مربوط به ساماندهی دکل ها و آنتن‌هاست و دیگری نیز در سال ۹۴ به تصویب رسیده و مربوط به الزامات ساماندهی است که در قالب مصوبه دوم روند چگونگی صدور مجوزها برای نصب دکل‌ها مشخص شده است. قوانینی که سبب شده کارگروه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی شهر تهران هر هفته یا دو هفته یک بار تشکیل و به شیوه قانونی به کار ادامه دهد.

نماینده شورای شهر در کارگروه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های شهر تهران با اشاره به اینکه بر این اساس رئیس شورای شهر تهران نامه اعتراضی را برای ارسال به رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه کرده تا وضعیت کنونی شفاف‌سازی شود، اعلام کرد: تا زمانی که دولت لایحه جدیدی در خصوص واگذاری مجوز دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی شهر تهران به مجلس نبرد تا به تصویب نمایندگان برسد، روند صدور مجوزهای به شیوه کنونی انجام می‌شود.

وی صدور مجوزها بر اساس قوانین گذشته را اقدامی قانونی خواند و گفت: تا وقتی قوانین تغییر نکنند، صدور مجوزها در کارگروه نظارت بر دکل‌های مخابراتی و آنتن‌های شهر تهران به شیوه کنونی به کار خود ادامه می‌دهد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته تقی‌پور در این کارگروه درخواست‌های منطقی اپراتورها بررسی و مجوزهای لازمه صادر می‌شوند، اما نکته حائز اهمیت آن است که مدیریت شهری اجازه نمی‌دهد یک اپراتور بیش از نیاز خود و به شکل کار تجاری به تعبیه آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی نگاه کند.

عضو شورای چهارم شهر تهران با انتقاد از اینکه برخی از اپراتورهای کنونی مجوز دکل‌ها را به شکل اجاره دریافت می کنند و سپس به اپراتور دیگری اجاره می‌دهند، گفت: بی‌شک مدیریت شهری با چنین بورس‌بازی‌هایی برخورد می‌کند، اما در کارگروه ساماندهی آنتن‌ها و دکل‌های شهر تهران اپراتورهایی که برای تکمیل شبکه‌شان نیاز معقول و منطقی دارند می‌توانند با دریافت مجوزهای رسمی نیازهایشان را برطرف کنند.