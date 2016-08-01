هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در واکنش به توهین به هنرمندان بیانیه ای درخصوص لغو برگزاری جشن کانون کارگردان سینمای ایران صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: «کانون کارگردانان سینمای ایران هر سال بی صبرانه در شوق بر پایی شب کانون و همدلی و همزبانی با اعضایش بوده و هست، اما با تاسف بسیار و با توجه به شرایط به وجود آمده برای مراسم و جشن ها در این روزها و هتک حرمت و توهین به هنر و هنرمندان محترم کشور، با احترام و با یاد عباس کیارستمی عزیز از برگزاری شب کانون در روز سه شنبه ٩٥/٥/١٢ امتناع می کند.

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر این تنها واکنشی به مطالب منتشر شده در یک نشریه نبوده است. این نشریه امروز و بر اساس اعلام سخنگوی وزارت ارشاد لغو مجوز شد.