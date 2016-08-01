آموزش های دینی در برنامه های اوقات فراغت سرخه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده عصر دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان سرخه به میزبانی فرمانداری، ضمن اشاره به این مطلب که برنامه ریزی برای جوانان یکی از مسائل مهم و اساسی روز است، ابراز داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی و مقابله با آن تاکید دارند، یکی از راهکارهای اساسی مقابله با هجمه دشمنان، واکسینه کردن جوانان با برگزاری کلاس های فرهنگی، عقیدتی و دینی است.

وی افزود: امروزه غرب و استکبار جهانی در تلاش است تا فرهنگ سکولار غربی و بی دینی را رواج داده، آموزه های دینی را کمرنگ و جوانان را از این آموزه ها جدا کنند تا از این طریق نشان دهند که جوامع اسلامی که در قید مسائل دینی هستند، جامعه ای افسرده دارند که این امر قطعا صحیح نیست.

آموزه های دینی راه مقابله با تهاجم فرهنگی

سرپرست فرمانداری سرخه با بیان اینکه هجمه دشمنان، زنگ خطری جدی برای جوانان جامعه ما است، گفت: تنها راه مقابله با این هجمه فرهنگی استفاده از آموزه های دینی، برگزاری کلاس های عقیدتی و شناساندن اسلام ناب محمدی به قشر جوان جامعه خواهد بود.

مویدی زاده افزود: برنامه هایی مانند قرائت وصیت نامه شهدا و دیدار با خانواده ایشان، الگوبرداری از زندگی ایثارگران و تبیین افتخارات هشت سال دفاع مقدس، می تواند روحیه انقلابی نوجوانان و جوانان را بیش از پیش افزایش دهد.

وی فعالیت های دشمنان برای اشاعه فرهنگ غربی در فضای مجازی، توسعه اینترنت و فناوری را از حربه های بیگانگان در راستای اهداف شوم آنها دانست و افزود: تحمیل فرهنگ غربی از سوی این جوامع به جهان سوم، مانند اتاق جنگی است که نوجوانان و جوانان انقلابی و متدین ما هدف آن هستند.