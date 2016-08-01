به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از تساوی یک بر یک شامگاه دوشنبه تیمش برابر پرسپولیس به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: اولین بازی خانگی آنطور که می خواستیم تمام نشد. متاسفم که در برابر این همه تماشاگر نتوانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: عذرخواهی می کنم از هواداران که امروز نتوانستیم بازی را ببریم اما هیچ دلیلی ندارد که بازیکنانم را مقصر بدانم. ۹۰ دقیقه تلاش کردند تا بازی را ببرند و طبق اطلاعاتی که از همه طرف ما به ما رسید ضربه امید عالیشاه گل بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازهم شانس های زیادی را بوجود آوردیم خصوصا در نیمه دوم اما متاسفانه بازهم اتفاقی که فصل گذشته رخ داد تکرار شد و شانس های زیادی را از دست دادیم. می دانیم که همه بازیهای ما سخت است. حریفان ما می آیند که عقب بیایند و فضا را ببندند و به دنبال نیمه ضد حمله یا ضد حمله هستند.



برانکو ادامه داد: عملا فقط یک بار به سمت دروازه ما آمدند و با اشتباه خودمان به گل رسیدیم. باوجود اینکه این بازی را نبردیم اما این نوید را به ما می دهد که همین کیفیت را داشته باشیم. ابتدا فصل است و بازیها با مشکلاتی مواجه می شود. می بینید که هیچ تیمی در دو بازی به شش امتیاز نرسیده است.

وی در مورد عملکرد ربیع خواه که در جناح چپ حضور داشت گفت: همیشه در مورد بازیکن اظهار نظر نکردم. ربیع خواه در این بازی با اعتماد به نفس و مطمئن کار کرد و صدرصد کیفیت ایشان در حد پرسپولیس هست. او فقط یک اشتباه داشت و در سایر دقایق بازی کم اشتباه بود. من از خط دفاعی تیمم کاملا راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه چه زمانی از بازیکنان جدید این تیم استفاده خواهید کرد گفت: هر وقت زمانش باشد از این بازیکنان استفاده خواهیم کرد. برنامه داشتم که ساسان انصاری را به زمین بیاورم اما نشد. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. تلاش کردیم که بازی را ببریم. ولادمیر هم شانس گل داشت. ما در این بازی موقعیت های زیادی داشتیم و باید پنج بر یک بازی را می بردیم.

برانکو در مورد استفاده کردن انصاری در دفاع میانی گفت: به نظر من انصاری در دو بازی اخیر بهترین بازیکن پرسپولیس بوده است. این پست برای انصاری آینده دارد. حریفان ما در این دو دیدار فقط یک موقعیت داشتند. این نشان می دهد که خط دفاعی ما خوب کار می کند. نمی دانم چرا به اشتباهات ربیع خواه اشاره می کنید. اگر سیدجلال این اشتباه را می کرد بازهم می گفتید او در حد پرسپولیس نیست؟ چرا کسی به اشتباه داور اشاره نمی کند که گل صحیح پرسپولیس را قبول نکرد.