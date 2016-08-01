حمله موشکی به جیزان/هلاکت ۷ نظامی سعودی به دست تک تیراندازان یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز دوشنبه چند موشک از نوع «الصرخه ۳» را به مواضع نظامی در منطقه جیزان سعودی شلیک کرد.

یک منبع نظامی تاکید کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن تجهیزات نظامی سعودی در «المعزاب» جیزان را هدف قرار داد. این منبع افزود که کارخانه سیمان و منطقه «المعنق» در جیزان نیز با موشک «الصرخه» هدف قرار گرفت.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی همچنین با شلیک یک موشک «اوراگان» پایگاه سعودی «ابوالمض» در جیزان را هدف حمله قرار داد. همچنین در واکنش به تداوم تجاوز به یمن از سوی سعودی ها، خودروها و تجهیزات نظامی سعودی در «الشرفه» نجران با چندین موشک مورد اصابت قرار گرفت.

از سوی دیگر تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته به انصارالله روز دوشنبه چندین نظامی سعودی را در جیزان هدف قرار دادند.

یگان تک تیرانداز نیروهای یمنی 5 نظامی سعودی را در منطقه «جبل دخان» و 2 نظامی دیگر را در «الخوبه» جیزان هدف حمله قرار داده و به هلاکت رساند.

لازم به ذکر است که از آغاز حملات سعودی ها علیه یمن تاکنون، ده ها نفر از نظامیان سعودی در حمله نیروهای یمنی به مواضع نظامی سعودی در مناطق مرزی دو کشور کشته شده اند.