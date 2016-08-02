کارت اعتباری توسعه کشاورزی در خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دوشنبه شب در آیین رونمایی از کارت توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این کارت با هدف توزیع نهاده ها که شامل تمام کودها و سموم می شود، به صورت بلند مدت بین کشاورزان استان توزیع خواهد شد.

هاشم ولی پور مطلق با بیان اینکه کارت اعتباری کشاورزی یک نمونه از فعالیت های بخش کشاورزی در خصوص تسهیلات است، بیان کرد: کشاورز با این کارت نیاز به وام و وثیقه ندارد و به راحتی این کارت را از سازمان جهاد کشاورزی دریافت کرده و پس از ۹ ماه از نخستین خرید نهاده ها اقساط با بازپرداخت بلند مدت آغاز می شود.

وی با بیان اینکه از این کارت به عنوان یک محرک برای کشاورزان و دامداران استفاده کنیم، عنوان داشت: همچنین با استفاده از این کارت می توان سیاست های توسعه خود در بخش کشاورزی را نیز عملی کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی را مظلوم ترین بخش اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: ما در بخشی فعالیت می کنیم که قبل از مرحله کاشت تا بعد از برداشت همواره با بحران ها و مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم که فرد خاصی در ایجاد این بحران ها دخیل نیست.

ولی پور مطلق به سه مشکل اساسی حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: نخستین مشکل این بخش کمبود نقدینگی بوده که ناشی از عوامل متعددی است اما پایه و اساس آن بزرگی بخش کشاورزی و تنوع حوزه ها است.

وی، نبود ضوابط و قوانین کافی، چابک و محرک برای به حرکت درآوردن بخش کشاورزی و شرایط متعددی که بر بخش کشاورزی حاکم است را از دیگر چالش های حوزه های بخش کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین در خصوص نگرانی کشاورزان در ارتباط با کاهش شارژ چاه های کشاورزی گفت: در شورای مدیریت بحران استان مصوب شده که تا دو سال آینده شارژ چاه های کشاورزی هیچ کاهشی نداشته باشد.