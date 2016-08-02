طرح کشوری معاونت جوانان درحوزه ازدواج/ دستیاران جوان در دستور کار

محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های جوانان در حوزه ازدواج افزود: در حال حاضر بسیاری از جوانان با آموزش های مورد نیاز برای اقدام به ازدواج و استحکام زندگی خانوادگی آشنا نیستند به همین جهت دفتر ازدواج و تعالی خانواده در معاونت ساماندهی امور جوانان طرح «ارائه اموزشهای پیش از ازدواج» به ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج را در دستور کار قرار داده است که این طرح در صورت تصویب در ستاد ساماندهی امور جوانان در تمامی استانها اجرایی می شود.

وی ادامه داد: معاونت ساماندهی امور جوانان بر آن است تا در سال ۹۵ یک اقدام ملی و کشوری در حوزه ازدواج را به انجام برساند که ارائه آموزشهای پیش از ازدواج به جوانان در آستانه ازدواج یا زوجهای جوان اقدام مهمی است که در صورت انجام، نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: این طرح در جلسه گذشته ستاد ساماندهی امور جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس انجام تغییراتی، دوباره در جلسه ستاد مطرح شود.

رستمی همچنین با بیان اینکه طرح «دستیاران جوان» باید در جلسه پیشین ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور نمایندگان همه دستگاههای عضو مورد بررسی قرار می گرفت، خاطرنشان کرد: طرح دستیاران جوان موضوع مهمی است که در جلسه آتی ستاد ساماندهی امور جوانان مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ارائه آموزشهای پیش از ازدواج برای ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج در جلسه هفته گذشته ستاد ساماندهی امور جوانان به بحث گذاشته شد که در نهایت با انتقادات و پیشنهاداتی از سوی نمایندگان دستگاه های عضو، به جلسه آینده این ستاد موکول شد.