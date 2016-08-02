مرحله دوم مرمت عمارت آقایان میامی انجام شد

محمدصادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پایان مرحله دوم مرمت عمارت آقایان میامی افزود: در این مرحله از مرمت کار سبک‌سازی بام آب انبار، اصلاح جداره‌ها، اصلاح ناودان‌ها، پی بندی جداره‌های بیرونی و آجر فرش سقف حوض آب انبار انجام شد.

وی گفت: عمارت آقایان بنایی دو طبقه است که متشکل از سه اتاق با طاقچه های قوسی شکل است که در نگاه اول از نظر معماری مشابه عمارت عالی قاپو اصفهان است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان میامی با بیان اینکه شش ستون چوبی طبقه فوقانی بنا را محافظت می‌کند، افزود: سقف بنا و ناودان‌های آن چوبی است و دور تا دور آن را نرده‌های چوبی با ظرافت خاصی محصور کرده است.

رضویان با اشاره به اینکه این عمارت بر روی آب انبار آقایان ساخته شده است، گفت: عمارت آقایان از چندین طرف در بین ابنیه قدیمی از جمله کاروانسرا، حمام، و مسجد و کوچه آقایان واقع شده است.

وی افزود: عمارت تاریخی آقایان در عرصه کاروانسرای شاه عباسی میامی قرار دارد و در دوره قاجاریه ساخته شده است.