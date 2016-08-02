چطور از گرم شدن گوشی جلوگیری کنیم

خبرگزاری ایسنا نوشت: گوشی شما داغ میکند، اما آیا اپلیکیشنهایی در پس زمینه دارید که نمیدانید؟ شاید زیاد بازی میکنید یا شرایط محیطی این گرمای افراطی را سبب میشود؛ حقیقت این است که اشاره به چرایی دقیق گرم شدن گوشی کمی دشوار است.
شاید دستگاه تلفن همراهتان وقتی که داغ میشود، دچار کندی عملکرد شده و شاید تا زمانی که از گرمایش کاسته نشده و سرد نشود، خاموش شود. به هر نحو، این داغی باید متوقف شود. وبسایت میکیوزآف (makeuseof) نگاهی به دلایل متعددی که سبب داغ شدن گوشی میشود انداخته تا راهی را برای بهبود آنچه که اتفاق میافتد ارائه دهد.
اغلب زمانی که شما در جستوجوی چرایی داغ شدن گوشیتان هستید، به دنبال دلیلی مشخص مانند استفاده زیاد یا اتصال بیش از حد به اسپیکرها می گردید. ممکن است برای حل این مشکل به اینترنت هم مراجعه کرده و عباراتی که هنگام خطا مشاهده میکنید را در گوگل جستوجو کرده باشید و حتی از اپلیکیشنهای خاصی استفاده کنید.
تقریبا هر بار شما به مجموعهای از دلایل قدیمی برای علت داغ شدن گوشی خود برخورد میکنید؛ از جمله «روشنایی صفحه نمایشتان خیلی زیاد است» یا «وای فای گوشی برای مدت زیادی متصل مانده است»، «زیاد بازی میکنید (که اغلب با این توصیه که گوشی شما کنسول بازی نیست مواجه میشود)» و نظایر آن.
در سال ۲۰۱۶ دیگر کسی نباید از گوشیهایی که تحت استفاده معمولی داغ میشوند استفاده کند. شاید وایفای یک مساله باشد، اما خود اتصال به اینترنت نیست که مشکل ایجاد میکند، بلکه نحوه استفاد از آن است.
ویروسها را فراموش نکنید
بدافزارها در گوشی اندروید شما میتواند مشکلی باشد که سبب داغ شدن گوشی میشود. بالاخره توسعهدهندگان این بدافزارها نگران سلامتی دستگاه شما نیستند و تنها میخواهند به داده شما دسترسی داشته باشند.
قاب گوشیتان آن را خفه کرده است؟
یکی از فاکتورهایی که بسیاری از دارندگان گوشیهای هوشمند درگیر آن هستند، قاب گوشیهاست. تقریبا تمامی قابهای گوشی از پلاستیک ساخته شدهاند یا میزان زیادی پلاستیک دارند و حتی آنهایی که چرمی هستند هم مشکلات مشابهی را دارند. تلفن عایق است، گرما را داخل و سرما را خارج نگه میدارد.
برای دلایل امنیتی، زمانی که گوشی شروع به گرم شدن میکند (خصوصا در طول عملکردهای سنگین)، نیاز است گرما را از خود دور کند و حضور یک قاب که از مواد صنعتی ساخته شده است، از این اتفاق جلوگیری میکند. مانند این است که با داشتن یک کت ورزش کنید. انتخابهایی که برای جلوگیری از این مساله وجود دارد، چندان خاص نیست، اما بیرون آوردن گوشی از قاب میتواند شروع خوبی باشد.
کابل شارژر را چک کنید
نکته دیگری که میتوانید در نظر داشته باشید، حالت باتری و کابل شارژر است. اگر شما یک گوشی قدیمی دارید که اغلب بیش از اندازه در شارژ نگه داشته شده است (شما نباید گوشی خود را تا ۱۰۰ درصد شارژ کنید و برای افزایش طول عمر باتری باید گوشی خود را به طور منظم تا ۸۰ و ۹۰ درصد شارژ کنید)، ممکن است به داغ شدن گوشی منجر شود.
هرچند شما باید کیفیت کابل شارژر خود را نیز کنترل کنید. گوشیها نباید هنگام شارژ شدن داغ شوند (مشخصا نه آنقدر داغ که موجب ایجاد مشکل شود) و وقتی این اتفاق میافتد، دلیل آن میتواند یک باتری معیوب باشد (که جدا کردن آن از گوشیهای هوشمند کنونی یک مشکل است) یا کیفیت پایین کابل شارژر. راه آسانی برای مقابله با این مشکل میتواند جایگزینی کابل باشد.
وایفای هم مشکل میآفریند؟
وای فای به خودی خود مشکلآفرین نیست، اما ممکن است گوشی هوشمند شما به سبب نحوه استفاده بیش از اندازه از وایفای داغ شود. کاربران اندرویدی به طور خاص مستعد ابتلا به اپلیکیشنهایی هستند که در پسزمینه فعالیت میکنند، مانند CPU و Wi-Fi یا اینترنت موبایل. اگر اپلیکیشنها به این نحو راهاندازی شوند، میتوانند داغ شدن گوشی را به همراه داشته باشند.
در سال ۲۰۱۶ دیگر کسی نباید از گوشیهایی که تحت استفاده معمولی داغ میشوند استفاده کند. شاید وایفای یک مساله باشد، اما خود اتصال به اینترنت تنها مشکل نیست، بلکه نحوه استفاده از آن است.
خبرگزاری ایسنا نوشت: گوشی شما داغ میکند، اما آیا اپلیکیشنهایی در پس زمینه دارید که نمیدانید؟ شاید زیاد بازی میکنید یا شرایط محیطی این گرمای افراطی را سبب میشود؛ حقیقت این است که اشاره به چرایی دقیق گرم شدن گوشی کمی دشوار است.
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