اعتبارات تملک دارایی شهرستان جم ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی صبح سه‌شنبه در آیین معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جم اظهار داشت: عملکرد دستگاه قضا در شهرستان جم مثبت است و امیدواریم این روند با همدلی و همراهی هر چه بیشتر تداوم یابد.

وی با تاکید بر نقش و جایگاه امنیت در توسعه جوامع اظهار داشت: امنیت زیربنای توسعه است و دستگاه قضا به عنوان یکی از ارکان مهم و اصلی در تامین امنیت نقش ویژه‌ای دارد.

نوروزی با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی دادستان سابق جم در تامین امنیت و مبارزه با جرم گفت: امنیت پایدار در سایه همدلی و همراهی آحاد مردم و مسئولان محقق می شود و به حمدالله در شورای تامین شهرستان این همدلی در بالاترین حد وجود دارد.

وی عملکرد دستگاه قضا و سیستم امنیتی و انتظامی را در پرونده‌های پیچیده چند ماه اخیر مثبت ارزیابی کرد و افزود: دادستان سابق جم در حل و فصل این پرونده ها تلاشی ویژه داشت و عملکردی خوب و مثبت در شهرستان به جا گذاشت.

نوروزی در ادامه از افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات شهرستان جم خبر داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی شهرستان جم در سال جاری ۲۴۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این رقم به نسبت سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تبریک انتصاب دادستان جدید جم بر آمادگی برای همراهی با مجموعه دستگاه قضا و دادستانی در اجرای عدالت و تامین امنیت شهرستان تاکید کرد.