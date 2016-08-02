برنامه ۱۰ ساله حقوق کودک در ایران تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی صبح سه شنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نگاه کنوانسیون به حقوق کودک نگاه صدقه ای نیست و این تضییع حق ناشی از سوء مدیریت و عدم توجه به مسائل کودکان است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مطلوب سازمان های مردم نهاد در استان البرز بر ضرورت تشکیل خانه سمن ها تأکید کرد.

وی افزود: در دولت جدید رویکرد مثبتی به این موضوع وجود داشته و در برخی استان ها خانه سمن ها تشکیل شده تا به صورت تخصصی فعالیت خود را ادامه دهند. باتوجه به مراکز مناسبی که در البرز وجود دارد و ظرفیت ویژه ای که در حوزه سمن ها شاهد هستیم باید با تشکیل خانه سمن های استان بیش از پیش از این ظرفیت استفاده کرد.

الوندی با اشاره به اینکه برنامه ۱۰ ساله حقوق کودک تدوین شده است، افزود: این کنوانسیون شش ماه برای توجیه سازمانی صرف خواهد کرد و باید برش های استانی طبق برنامه اعلام شده استخراج شود.

وی افزود: رویکرد قوانین مجلس به این سمت است که قوانین کنوانسیون با قوانین داخلی تطبیق داده شود و مرجع ملی نیز در این رابطه تشکیل شده که در قالب کارگروه ویژه ای برنامه های خود را انجام می دهیم.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری با اشاره به اینکه قوانین کنوانسوین حقوق بشر و قانون لازم الاجراست، بیان کرد: در سند چشم انداز توسعه کشور ایران نیز رفاه و امنیت غذایی و تأمین اجتماعی، توزیع مناسب امکانات بدور از تبعیض قید شده که در بحث حقوق کودک به آن توجه کرد.

وی عدم تبعیض را در بخش های مختلف مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع در حوزه های آموزش، رفاه اجتماعی و حتی تبعیض جنسیتی وجود دارد و در هر اقدام اداری و اجرایی باید با رعایت منافع حقوق کودک همراه باشد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق بشر افزود: رشد یافتگی همه جانبه کودکان، ایجاد انگیزه برای پیشرفت کودکان در حوزه های آموزشی و مهارتی، آموزش، پرورش، رفاه مناسب و حمایت کامل از کودکان از جمله اهداف کلان این کنوانسیون بشمار می رود.

الوندی ادامه داد: به رسمیت شناختن مشارکت کودکان، نقدپذیری مسئولان نسبت به کودکان و پاسخگویی به نقض حقوق کودکان، رویکرد جنسیت محور و خانواده محور و دانش بنیان بودن از مولفه های مورد توجه در اجرای برنامه های این کنوانسیون است.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر سازمان هایی که در حوزه کودک مرتبط هستند، شامل ۹ وزارتخانه، ۳ سازمان و ۵ نهاد دولتی و غیردولتی بوده و همگی به گونه ای در این امر دخیل هستند و با ایجاد شوراهای متناظر استان ها در قالب این کارگروه در استان ها فعالیت دارند.