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۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

تحولات سوریه/

ناکامی تکفیریها در حومه شمالی حلب/انهدام اتاق عملیات «جیش الفتح»

ناکامی تکفیریها در حومه شمالی حلب/انهدام اتاق عملیات «جیش الفتح»

ارتش سوریه در ادامه حملات ضد تروریستی خود به موفقیت هایی در حومه شمالی شهر حلب و به طور مشخص اردوگاه «حندرات» دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین» تروریست ها در تلافی پیروزی های ارتش سوریه و نیروهای مقاومت، مناطق مسکونی را در منطقه «الحمدانیه» در حلب هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که در این حملات بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان سوری مجروح شدند که بیشتر این آسیب دیدگان را کودکان تشکیل می دهند.

علاوه بر این تروریست ها دانشکده علوم و دانشگاه حلب را هدف قرارا دادند که در جریان آن ۱۳ دانشجو مجروح شدند.

اما در حومه جنوبی حلب گزارش ها حاکی از آن است که «حمود ابو یزین» از سرکردگان ارشد تروریست ها در درگیری با ارتش سوریه کشته شد و درگیری ها همچنان در این منطقه میان ارتش سوریه و تروریست ها ادامه دارد.

بر اساس گزارش ها، تروریست های جیش الفتح در این حملات توانستد بر «تله احد» مسلط شوند اما در تحقق هدف اصلی خود ناکام بودند و در تصرف «آپاراتمانهای ۱۰۷۰ » و «دانشکده التسلح» و «رحبه» به موفقیت نرسیدند.

در همین حال ارتش سوریه اعلام کرد که توانسته است دو خوردو بمب گذاری شده را در منطقه «راشدین» و نیز اتاق عملیات جیش الفتح را منهدم سازد.

در جریان این عملیات ارتش سوریه، دستکم ۳۰ تروریست به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 3729682

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