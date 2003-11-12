اردوي آمادگي صنام تهران در قطر برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم صنام به منظور آمادگي بيشتر اردويي را در دوحه قطر برپا مي كند و سپس ازاين كشور به مقصد مالزي پرواز خواهد كرد.صنامي ها پيش از اين در نظر داشتند اردوي خود را در چين برگزار كنند.

در مورد اين تيم خبر ديگر اينكه استخدام دوبازيكن خارجي صنام نيز باوجود يك ماه تا آغاز پيكارهاي جام باشگاههاي آسيا همچنان در پرده ابهام است.