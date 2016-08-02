نرخ بیکاری در مازندران کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح سه‌شنبه در همایش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: اشتغال و اشتغال‌زایی ازجمله کارهای در دست اقدام در استان است اما عملکرد دولت آن‌گونه که باید موردتوجه قرارگرفته است.

وی با اشاره به کاهش شش‌دهم درصدی نرخ بیکاری در استان گفت: نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته و حدود ۲۳ هزار شغل سال قبل در استان ایجادشده است و خوشبختانه در سطح استان همه علما و مسئولان، سیاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را پسندیده می‌دانند و تعامل خوبی وجود دارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اختلاف‌نظری بین مسئولان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وجود ندارد و این شورا سیاست‌های خوب و قابل‌توجهی در استان پیاده کرده است.

فلاح جلودار ادامه داد: باید همواره شرایط موجود را ارزیابی کنیم زیرا استانی هستیم که در معرض رفت‌وآمد میلیون‌ها مسافر به منطقه هستیم و نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این زمینه مؤثر خواهد بود.

استاندار مازندران با تقدیر از همکاری‌ها و توجه نماینده ولی‌فقیه در استان به هفته دولت اشاره و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت ادامه داد: در این هفته باید عملکرد نظام و دولت به مردم معرفی و تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه تفکر سیاست زدگی درگذشته در استان حاکم بود گفت: این امر سبب می‌شد تا بخش زیادی از امکانات و منابع صرف مسائل غیراساسی می‌شد.

استاندار مازندران به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: همه بخش‌های اقتصاد مقاومتی در استان نمایان است و بیشترین شمار دانشگاه‌های غیردولتی در استان مازندران فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بیشتر جنبه فرهنگی دارد و باید در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.