به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران ساحلی ایران برای شرکت در پنجمین دوره بازیهای آسیایی ویتنام طی روزهای ۲۵ مرداد تا ۵ شهریورماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران اردو می زنند که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۷۰ کیلوگرم: محمد نادری

۸۰ کیلوگرم: امید حسن تبار- پیمان حیدری

۹۰ کیلوگرم: محمد ساداتی

سرمربی: فردین معصومی

ضمن اینکه پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی روزهای ۳ تا ۱۲ مهرماه در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار خواهد شد.

همچنین اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی برای حضور در رقابتهای جهانی بلاروس نیز روزهای ۹ تا ۱۹ شهریورماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: جلال علیزاده (خراسان شمالی) محمد ملکی (آذربایجان شرقی)

۷۰ کیلوگرم: حمید الهیان (خراسان شمالی) محمد متقی نیا (خراسان رضوی)

۸۰ کیلوگرم: احمد جفاکش (خراسان شمالی) کیانوش نادری (مازندران)

۹۰ کیلوگرم: مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) غلامرضا سالاروند (مرکزی)

۱۰۰ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) سینا غلامی (مازندران)

۱۰۰ + کیلوگرم: احمد میرزاپور (خراسان رضوی) اشکان مردانی (لرستان) جابر صادق زاده (مازندران)

سرمربی: عبدالرضا کارگر

مربیان: محمدعلی صحرایی (خراسان رضوی) موسی الرضا یزدانی (خراسان شمالی) نادر صدیقی (مازندران)

سرپرست: سلطانعلی ترخاق

مسئول کمیته کشتی های سنتی: عیسی مومنی