پیشنهاد مجتبی شاکری برای بررسی بیشتر انتخاب روز پایتخت در تقویم

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی کشور برای تعیین روز تهران، روز پایتخت در تقویم عمومی کشور» با حداکثر آرا در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورا تصویب شد و روز ۱۴ مهر به عنوان روز تهران انتخاب شد.

همزمان با صحن علنی امروز این پیشنهاد که برای سومین بار در دستور جلسات شورا قرار گرفته بود، به رای گیری نهایی گذاشته شد تا روی میز اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد اسماعیل دوستی، نایب رئیس کمیسیون عمران شورا مبنی بر اینکه عنوان تهران، پایتخت ایران اسلامی ثبت شود نیز به تصویب رسید و رای آورد.

در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نمی خواهیم روز تهران یک روز فتح و پیروزی باشد بلکه یک روز آغازین کشور است، گفت: در سال ۱۲۸۶ مجلس وقت تهران را در ۱۴ مهرماه به عنوان پایتخت معرفی کرد. از آن زمان تاکنون به صورت قانونی تهران پایتخت بوده است و در همین راستا نیز در نظر داریم این روز را به عنوان روز آغاز پایتخت در تاریخ ثبت کنیم.

مجتبی شاکری نیز در جریان بررسی طرح پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی برای نامگذاری ۱۴ مهر به عنوان روز تهران، روز پایتخت در دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: به نظر می رسد این نامگذاری قدری با عجله انجام می شود و به بررسی بیشتر نیاز دارد. از طرفی کشور ایران در طول تاریخ چند پایتخت دیگر نظیر اصفهان، قزوین، شیراز و تبریز داشته است. بنابراین تصویب شتابزده طرح تعیین روز برای این نامگذاری کار درستی نیست و بهتر است کسانی که مطالعات تاریخی دقیق تری داشته اند درباره روز مناسب اظهارنظر کنند.

وی با بیان اینکه معلوم نیست قرار است با نامگذاری این روز به عنوان روز پایتخت به چه چیزی افتخار کنیم، گفت: سنجش جایگاه شهر لزوما نباید بر اساس پایتخت شدن آن صورت بگیرد و رخدادهای مهم دیگری هم در شهرها به وقوع پیوسته که می تواند مبنای نامگذاری قرار گیرد. به عنوان مثال در تهران ۱۲ بهمن و دهه فجر که به تغییر نظام منجر شد زمانی است که برای تهرانی ها حائز جایگاه ارزشمندی است. شاید چنین روزی برای مردم تبریز، سالروز قیام آنها باشد و در شهرهای دیگر نیز به همین ترتیب می تواند متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه وظیفه انتخاب و تعیین این روز با شورای فرهنگ عمومی است و شورا تنها حق پیشنهاد دارد خواستار بررسی دقیق تر ابعاد تاریخی موضوع برای انتخاب روز مناسب شد.

در نهایت پس از طرح پیشنهادهای دیگر طرح نامگذاری مذکور برای پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.

شاکری با بیان این که پس از رای گیری پیشنهادهای متعارضی مطرح شد بیان داشت که دقیقا مشخص نشد اعضا به چه چیز رای دادند.