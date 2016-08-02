مجید کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد ۶۵۳ نفر شاغل در شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری استان همدان، ۴۹۰ نفر نیروی انسانی فعال بیمه شده و تعداد ۱۶۳ نفر فاقد بیمه هستند.

وی با بیان اینکه میزان فروش و گردش مالی شرکت های دانش بنیان استان همدان در سال ۹۴ بیش از ۸۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت های مستقر در فضاهای خارج از پارک بوده است.

وی در ادامه گفت: آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد میزان فروش محصول دانش بنیانی است که در این راستا بیش از ۶۱ میلیارد تومان از کل میزان فروش سال ۹۴ مربوط به فروش محصولات دانش بنیانی بوده است.

سرپرست پارک علم و فنآوری استان همدان افزود: در حال حاضر استان همدان در زمینه تعداد شرکت‌های دانش بنیان دارای رتبه ۱۴ کشوری است و مراکز رشد همدان، ملایر، رزن، لالجین و کبودراهنگ در استان همدان فعال و دارای مجوز هستند.

وی همچنین به حضور شرکت های دانش بنیان در مناقصات اشاره کرد و افزود: برای شرکت های مستقر در پارک ضریب امتیاز گیری در مناقصات ۱.۵ بوده در حالیکه برای سایر شرکت ها ۱.۲ است که این یک امتیاز بسیار بزرگ برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری محسوب می شود.