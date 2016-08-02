به گزارش خبرنگار مهر، طیبی در حاشیه بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرکز جهاد دانشگاهی کشور واقع در البرز که صبح سه شنبه انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توانمندی های گسترده ای در زمینه الکترونیک، مخابرات، الکترونیک قدرت، الکترو مکانیک، تولید فولادهای آلیاژی و توانمندی مکانیک در جهاد دانشگاهی وجود دارد.

وی افزود: در این راستا به این نتیجه رسیدیم که می توانیم همکاری گسترده ای را با نیروی دریایی داشته باشیم، این درحالی است که در گذشته نیز فعالیت هایی در این خصوص انجام شده بود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور بیان کرد: این فعالیت ها می تواند گسترش یابد و در همین راستا از فرمانده ارتش نیروی دریایی دعوت به عمل آمد تا از توانمندی های جهاد دانشگاهی بازدید کنند و زمینه همکاری ها گسترش یابد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود بر اساس این بازدید زمینه توسعه فعالیت ها به نحو شایسته ای فراهم شود.

در ادامه این بازدید عطاالله ربانی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز اظهار کرد: البرز در تمامی زمینه ها به ویژه حوزه آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی توانمندی های بسیار خوبی دارد.

وی در پایان افزود: این مجتمع به عنوان نماد علم و فناوری در کشور و استان البرز مطرح است و سابقه زیادی در این حوزه دارد که این ظرفیت ها می تواند در اختیار نیازهای کشور به کار گرفته شود.