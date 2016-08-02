رونق تولید و اشتغال پایدار در گرو مبارزه با قاچاق کالا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ساوه، محمد بهاروند در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ساوه اظهار داشت: ایجاد فضای مطلوب به منظور رونق کسب و کار در راستای حمایت از تولید ملی که از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است، از طریق مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد.

وی پدیده شوم قاچاق را تهدیدی برای تولید ملی و سرمایه‌گذاری دانست و افزود: مبارزه جدی با این پدیده عاملی برای رفع معضل بیکاری و تقویت واحدهای تولیدی داخلی با ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

فرماندار ساوه با تاکید بر فرهنگ سازی در میان مردم به منظور استفاده از کالای داخلی و تولید ملی گفت: تحقق این امر موجب پویایی اقتصاد و رشد تولیدات داخلی شده و از طرفی موجب رونق صادرات کالای ایرانی خواهد شد.

به گفته وی، برای برون رفت از چالش اقتصادی در نتیجه قاچاق کالا و ارز باید عرصه را برای گسترش این پدیده مخرب و شوم تنگ و مردم را نسبت به استفاده از کالای قاچاق هوشیار کرد تا اقتصاد شکوفا شده و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید ملی را شاهد باشیم.

بهاروند کمک به چرخه اقتصادی کشور و کوتاه کردن دست سودجویان را از نتایج برخورد با قاچاق کالا دانست و بر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با این پدیده مخرب تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ساوه به لحاظ قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب کشور گفت: محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور نیازمند کنترل بیشتر است و باید از لحاظ امکانات و تجهیزات لازم و نیز با تقویت نیروی انسانی لازم به مبارزه با این پدیده پرداخت.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه ادامه داد: تفویض برخی اختیارات در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از نیازهای اساسی در شهرستان است.

بهاروند تصریح کرد: با تسهیل در روند حقوقی پرونده های گمرکی به ویژه کالاهای قاچاق سرعت عمل در رسیدگی به این حوزه دو چندان می شود.